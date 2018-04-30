Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesinin Edremit Caddesi Assos Yol Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında Behramkale köyü istikametinden Çanakkale istikametine doğru gitmekte olan Ferit Özcan idaresindeki 17 SH 111 plakalı otomobil ile Hüsnü Erdem idaresindeki 22 RF 093 plakalı cip trafik ışıklarının bulunduğu Assos Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kavşak çevresine sürüklenen araçlar trafik ışıklarını da devirdi.

Çarpışmanın ardından 22 RF 093 plakalı aracın sürücüsü 57 yaşındaki Hüsnü Erdem ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrasında otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Ferit Özcan, eşi Ayşe Özcan, çocukları Enes Özcan ile Elif Özcan yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.