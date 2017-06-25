Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı

Edinilen bilgiye göre Bayramiç istikametinden Çan yönüne gitmekte olan 17 TC 397 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Apti Taşın (35) yönetimindeki 17 HV 768 plakalı motosiklet Bayramiç ilçe çıkışından 1 km uzaklıkta yol yapım çalışmalarının sürdürüldüğü bölümde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Taşın yaralandı. Yaralıya ilk müdahale Bayramiç Devlet Hastanesinde yapıldı. Taşın buradan Ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kepez Araştırma Hastanesine sevk edildi. Abti Taşın’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.