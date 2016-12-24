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24 Aralık 2016 10:22

Özel çocuklar yeni yılı erken kutladı

Özel çocuklar yeni yılı erken kutladı

24 Aralık 2016 10:22

Çan Özel Çocukları koruma ve Geliştirme Derneği ( ÖZKUR) ile CHP Çan Kadın Kolları Çan da bulunan özel çocuklar ile bir araya gelerek yeni yılı erkenden kutladılar.
ÖZKUR Derneği Başkanı Melek Gökduman, “Çocuklarımızla birlikte güzel bir akşam geçirmek ve yeni yılı kutlamak için bir araya geldik. Onlar bizim için çok kıymetli, tüm çocuklar gibi onları gülerken görmek bizi her zaman mutlu ediyor. Son günlerde yaşanan olaylardan dolayı canımız çok yandı bundan dolayı sade bir gece olmasını istedik. Yaşanan olaylar sonucu şehit olan asker ve polislerimize Allah’tan Rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yeni yılda bu tür olayların olmamasını diliyorum. Bu gece burada olan ve bizi misafir eden Alev Cafe çalışanlarına, gecenin organize edilmesinde emeği geçen sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



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