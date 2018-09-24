(Özel) Facianın teğet geçtiği anlar kamerada

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kırmızı ışığı fark etmeyen sürücü, hızla geçtiği kavşaktan dönen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, motosikletin üzerinden uçan genç ile otomobil sürücüsü kadının burnu bile kanamadı. Dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Akılalmaz kaza Biga yolu üzerinde yaşandı. Çanakkale istikametine seyreden plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, kavşakta kendisine yanan kırmızı ışığı fark etmeyip, hız kesmeden yoluna devam etti. O sırada kavşaktan 17 KT 808 plakalı motosikletiyle dönen Muzaffer Sölüm isimli genç, otomobilin çarpmasıyla motosikletin üzerinden uçup yere düştü. Otomobil ise kontrolden çıkıp kavşaktaki beton kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada büyük bir şans eseri burnu bile kanamayan Sölüm, düştüğü yerden ayağa kalkıp takla atan otomobile baktı. Daha sonra kaldırıma oturan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar sonrası olay yerine gelen 112 sağlık ekibi takla atan otomobilin bayan sürücüsü ile motosiklet sürücüsü genci hastaneye kaldırdı.

Muzaffer Sölüm, "İnanmak biraz zor oldu, ama çok şükür hiçbir şeyim yok. Babamla hep konuşurduk; kendisi de 3 tane kaza geçirdi. Hep anlatırdı. "Motorla birlikte düşmeyeceksin, motordan ayrılacaksın" derdi. O an onu düşünme şansın yok, ama ben refleks olarak kaza anında motoru bıraktım. Bu sayede motor farklı yere gitti, ben farklı yere ve kurtardık çok şükür. Yeşil bana yanıyordu. Otomobil sürücüsü hanımefendi ışığı da, beni de görmemiş. Bana çarptığını anlayınca kontrolünü kaybedip takla attı. Çok şükür ki ona da bir şey olmadı" dedi.

Oğlunun hiçbir şeyinin olmamasına bir türlü inanamayan anne Selma Sölüm ise, "Düşündükçe aklım almıyor, bu şiddette yaşanan bir kazada Muzaffer'in yara almadan kurtulması büyük bir şans. Otomobil sürücüsü ışığı ve motosikleti hiç görmediğini görmediğini söylüyor. Sonuçta ne olursa olsun ışığı görmese de orası bir kavşak, kavşağa yaklaştığında hız kesmesi gerekir" dedi.

Hastaneye gittiğinde oğlunun burnunun bile kanamamış olmasına çok şaşırdığını anlatan anne Sölüm, "Doktorlara hiç mi kırık yok diye defalarca sorduk. Doktor bana, "Abla kırık mı olmasını istiyorsun?" dedi. Doktor bile böyle bir kazanın ardından oğlumun yaralanmamış olmasına şaşırdı" diye konuştu.

Kazadan sonra ifadesi alınan otomobil sürücüsü serbest bırakılırken, tahkikatın ettiği belirtildi.