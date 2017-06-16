Bu işbirliğine polisin de destek vermesiyle tespit edilen dolandırıcılar, bir bir yakalandı. Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, “Birlikte iş yapabilme kültürünü ortaya koyduk ve sonucunda hem polisin istifade ettiği hem de kuyumcuların rahat hareket edebildiği bir ortamı oluşturduk” dedi.

Çanakkale’de, dolandırıcılara karşı bir araya gelerek kendi istihbarat ağlarını kuran kuyumcular ve sarraflar, birlikte iş yapma kültürü oluşturarak büyük bir başarıya imza attı. Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneğinin birbirleriyle iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla kurdukları Whatsapp grubu, zaman içerisinde dolandırıcıların korkulu rüyası haline geldi. Bu işbirliğine polisin de destek vermesiyle tespit edilen dolandırıcılar, bir bir yakalandı.

İletişim grubunun fiyat değişiklikleri gibi konuların konuşulduğu bir ortama dönüştüğünü belirten Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, "Daha canlı bir iletişim ağı kurmuş olduk ve zamanla doğal bir şekilde çalıntı, gramı ve ayarı düşük olan mallar konusunda birbirimizi uyarmaya başladık. Yaşanan sıkıntılar net bir şekilde görülmeye başlandı. Bir yerlerden çalınan bir ürün herhangi birimize satılmaya çalışıldığı vakit bunu emniyet birimleriyle de koordineli bir şekilde yakalanmaları için organize olduk. Her kuyumcuda güvenlik kameraları mevcut. Şayet bir arkadaşımıza gramı ya da ayarı düşük bir mal satıldıysa ve o an bu tespit edilememişse hemen kamera görüntülerinden bunu satan kişinin fotoğrafı bütün kuyumculara iletiliyor. Aynı kişi ya da benzer bir mal bir başka kuyumcu arkadaşımızda görüldüğü vakit derhal polisle işbirliği yapılarak yakalanmasını sağlıyoruz” dedi.

Çanakkale’de sattı, Yenice’de yakalandı

Çanakkale’deki son dolandırıcılık girişiminde bir kişinin merkezdeki bir kuyumcuya sahte mal satmasıyla araştırmaların başladığını ve sonrasında dolandırıcının Yenice’de yakalandığını belirten Ay, “Bu sistem sayesinde yakalanan suçluları rakam olarak ifade etmek doğru olmaz. Ancak ciddi ölçülerde kazancımızın olduğunu söyleyebilirim. Emniyet birimleri de sonuna kadar bizlere destek oluyorlar. En son yaşanan dolandırıcılık girişimi de yine polisle yapılan bu işbirliğinin neticesinde ortaya çıkartıldı. Çanakkale’de bir arkadaşımıza sahte mal satmayı başaran dolandırıcının ayrılması sonrasında arkadaşımız durumu fark ediyor. Bu iletişim ağı aracılığıyla arkadaşımız derhal kamera görüntüleri ve gerekli ayrıntıları tüm kuyumcularla paylaştı. Hızlı bir şekilde dolandırıcının görüldüğü ilçeler ve bölgeler tespit edildi. Bu uyarıyı gören Yenice’den bir meslektaşımız ‘5 dakika önce buradan çıktı’ deyince derhal emniyetle iletişim kuruldu ve dolandırıcı suçüstü yakalandı” diye konuştu.

"Altın yükseldikçe dolandırıcılar artıyor"

Dolandırıcıların birçok yöntem kullandıklarını ifade eden Timur Ay, kimi zaman da gramaj ve altının ayarıyla oynadıklarını belirterek, “Şu an altının kilosu 140-150 bin lira bandında seyrediyor. Bu da bazılarını cezbederek böyle yollara sokuyor. Kimi zaman sahte altın ya da bileziği gerçek gibi satmaya çalışırlarken, kimi zaman ise altının ayarı ve gramajıyla oynayarak oradan kar ediyorlar. 22 ayar diye satın aldığınız bilezik, kontroller sonrasında 14 ayar çıkabiliyor. Bu da kuyumcu esnafı açısından ciddi zararlara yol açıyor. Altındaki fiyatın yükselmesi, bu tarz dolandırıcılık faaliyetlerinin artışıyla doğru orantılı ilerliyor. Fiyat yükseldikçe suçlular, kalpazanlar bu tiplere daha çok giriyor” şeklinde konuştu.

"Ortaya profesyonel çalışmalar çıkıyor"

Kurdukları ağın birlikte iş yapma kültürü açısından son derece verimli olduğunu açıklayan Timur Ay, "Şu an için iki ayrı grup üzerinde bu tarz faaliyetleri birbirimizle paylaşıyoruz. Şehir merkezinden 94, ilçelerden 35 kuyumcu bu sisteme dahil. Ortaya profesyonel çalışmalar çıkıyor. Türkiye’deki kuyumcular nezdinde de bu girişimin oluşmasıyla iletişim ve bilgi paylaşımı konusunda çok faydalı çalışmaların ortaya çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.