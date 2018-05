(Özel Haber) Bedensel engelli iki çocuğuna gözü gibi bakıyor

İsmetpaşa Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Meryem Selvi (50), İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde çalışan 28 yaşındaki oğlu Ahmet Selvi ile 14 yaşındaki lise 1. sınıf öğrencisi kızı Beyza Selvi’ye gözü gibi bakıyor. Anne Meryem Selvi, 3 yaşlarından sonra engelli olan iki çocuğunun da bütün ihtiyaçlarını giderebilmek için dişini tırnağına takarak çalışıyor. Çocuklarının bütün her şeyiyle özel olarak ilgilendiğini belirten Meryem Selvi, "Çocuklarım benim her şeyim. Onlar için elimden geleni yapıyorum. Çocuklarımın ikisi de okuyor. Biri üniversite okuyor, çalışıyor. Biri lisede okuyor. Götürüp getiriyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Günlük hayatta onlarla ilgileniyoruz. Başka bir iş yapmıyoruz. Engelsiz çocuklara da değişmem çocuklarımı" dedi.

Annesinin hayattaki her şeyi olduğunu ifade eden Beyza Selvi, "Yürümemde yardımcı olan tek kaynağım. Babamdan daha çok anneme güveniyorum. Çünkü o beni her şeyden güvenle koruyor. Bütün her şeyimi anneme borçluyum. Doğmamdan bu yana her şeyimle o ilgilendi" diye konuştu.

“Benim her şeyim annem”

Hayata karşı tutumlarında annelerinin desteklerini her zaman yanında hissettiklerini belirten Ahmet Selvi ise, "Genelde gideceğimiz yerlere beraber gitmeye çalışıyoruz. Zaten başka bir şeyde olmuyor. Genelde araçla gitmemiz gerekiyor. Geçmişe bakarsak doğumumdan beri annemin yardımı var. Bana daha önce yürüme konusunda da yardımları çok oluyordu. Üniversite hayatına geçtiğimde ders çalışmam konusunda çok yardımcı oluyor. Sürekli destekçi. Ben bu sene 4’üncü üniversiteme başladım. 2012’den beri Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde çalışıyorum. Babam götürüp getirme konusunda, araç kullanım konusunda destek oldu. Hemen hemen her sınava girmeme teşvik ettiler beni. Bu konuda onlara çok minnettarım, onlara çok teşekkür ediyorum. Annemi çok seviyorum. O benim her şeyimi ifade ediyor, elim, ayağım. Ben bir şey istediğimde bu zamana kadar beni hiç kırmadı. Benim her şeyim annem. Her şeyi benim için yapıyor" şeklinde konuştu.