Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 11:15

(Özel Haber)

(Özel Haber)

24 Aralık 2016 11:15

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde eğitim-öğretime devam eden Plevne Orta Okulu öğrencileri sokak hayvanlarına barınak inşası için 20 bin adetten fazla pet şişe topladı.
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde eğitim-öğretime devam eden Plevne Orta Okulu öğrencileri sokak hayvanlarına barınak inşası için 20 bin adetten fazla pet şişe topladı. Öğrenciler tarafından geliştirilen ‘Yaşam Ortaklarımız Hayvanlar’ projesi kapsamında barınak inşası ve mama ünitesi temini için pet şişeler Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği tarafından özel olarak gönderilen kamyona yüklendi. Danışman öğretmen Yaşar Bozdemir projenin içeriği hakkında verdiği bilgide, “Yaşam Ortaklarımız Hayvanlar projesi kapsamında sokak hayvanlarını seçtik. Barınak ve mama ünitesi temini için yaklaşık 20 bin adet pet şişe topladık. Bu pet şişeleri de Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğinden gelen arkadaşlara teslim ettik. Elde ettiğimiz gelirlerle ilçemize barınak ve mama ünitesi kazandırdık. Lapseki Belediye Başkanlığının da katkıları oldu” dedi.
Öğrenciler yaptıkları çalışmalar hakkında ortak açıklamada bulunarak, “Öncelikle konteyner yaptırdık ve her okula bunları dağıttık. Okullardan düzenli olarak bu pet şişeleri topladık. Bunun yanında lokanta ve kafeterya gibi insanların ortak kullanım alanlarından da faydalandık. Bu pet şişeleri biriktirdik ve barınak ve mama ünitesi kazandırmayı amaçladık" diye konuştular. Öğrenciler ayrıca hayvanların da yaşam hakkı olduğuna dikkat çekerek projenin başarıya ulaşmasıyla mutlu olduklarını ifade ettiler.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
9
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    11°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç