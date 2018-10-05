(Özel Haber) Çanakkale'de erik ağacı çiçek açtı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde erik ağacının Ekim ayının ilk haftasında çiçek açması görenleri hayrete düşürdü.

Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde ikamet eden Emekli Gazeteci İbrahim Çubuk'un evinin bahçesindeki erik ağacının ikinci kez Ekim ayında çiçek açması görenleri hayrete düşürdü.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeni ile hava sıcaklıklarının bu yıl mevsim şartlarının üzerinde geçtiğinden erik ağacının bu yalancı bahar sonucunda ikinci kez çiçek açtığını söyleyen İbrahim Çubuk (53), “Doğanın dengesinin bozulması ile iklimlerde değişti. Seller, fırtınalar derken erik ağacımız çiçek açtı. Bu sene kış ılık geçecek sanırım. Bizlerde ısınma giderlerinden, odun ve kömürden kar edeceğiz” dedi.