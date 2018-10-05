İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel Haber) Çanakkale'de erik ağacı çiçek açtı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde erik ağacının Ekim ayının ilk haftasında çiçek açması görenleri hayrete düşürdü.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde erik ağacının Ekim ayının ilk haftasında çiçek açması görenleri hayrete düşürdü.


Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde ikamet eden Emekli Gazeteci İbrahim Çubuk'un evinin bahçesindeki erik ağacının ikinci kez Ekim ayında çiçek açması görenleri hayrete düşürdü.


Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeni ile hava sıcaklıklarının bu yıl mevsim şartlarının üzerinde geçtiğinden erik ağacının bu yalancı bahar sonucunda ikinci kez çiçek açtığını söyleyen İbrahim Çubuk (53), “Doğanın dengesinin bozulması ile iklimlerde değişti. Seller, fırtınalar derken erik ağacımız çiçek açtı. Bu sene kış ılık geçecek sanırım. Bizlerde ısınma giderlerinden, odun ve kömürden kar edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.