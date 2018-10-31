(Özel Haber) El halı dokumacılığı ev hanımlarına gelir kapısı oldu

Kepez Belediyesi Halı Dokuma Atölyesi'nde 15 kadın ve 1 erkek olmak üzere 16 kursiyer, mazısı M.Ö. 6 bin 500 yılına dayanan ve Anadolu'da çok eskiden beri yapılan halı dokuma sanatını yeniden canlandırıyor.Yaklaşık 2 ay önce açılan atölyede kursiyerler, el emeği ve göz nuru halılar dokuyarak hem hobi ediniyor, hem de meslek sahibi olarak kazanç sağlıyor.

Atölyede kursiyerlere tekniğin öğretilmesinin ardından hayal güçleri serbest bırakılıyor. Dokumaların ham maddelerini yün, tiftik, pamuk, kıl ve ipek oluşturuyor. Kursiyerlerin boş zamanlarını değerlendirmesine ve bir gelir kapısı oluşturmasına yardımcı olan kurs haftanın 5 günü açık. Kursa 16 kişi katılıyor. Boş zamanlarını dokudukları halıya adayan kursiyerler böylelikle ev ekonomisine de katkıda bulunuyor. İleriki günlerde açılacak sergi sonrası pazar oluşturmak isteyen kursiyerler ürünlerini satabilecek. Kepez Belediyesi'ne ait el emeği dükkanında sergilenecek halı ve dokumalar burada satışa çıkacak.

Kursöğretmeni Duygu Tor, “Burada hanımlar kilim dokumayı öğreniyor. Dilerlerse satıyorlar, dilerlerse evlerine süs olarak yapıyorlar. Şimdilik 2 aydır faaliz. 2 ayda çok uzun yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Dokumacılığa insanları hevesli görüyorum. Kursiyerler bunu ev ekonomisine dönüştürebiliyorlar. Ortalama bir kursiyer 50'ye 70 ebadındaki bir halıyı iki haftada bitirebilir” dedi.

Kursiyerlerden Sibel Bozkurt ise, “Dokumacılık çok eski bir sanat. Birçok kişi artık bunun unutulmaya yüz tuttuğunu söylüyor.Burada farklı teknikler öğreniyoruz. Benim kursta 3'üncü haftam” şeklinde konuştu.

Kursta eğitim alan emekli öğretmen Ülkenur Ongun, “Çok zevkli. Ben hocamın gösterdiği dokuma tekniklerini uyguluyorum. Çeşit çeşit dokuma teknikleri var. Bir pano yapacağım. Duvarıma asacağım” dedi.