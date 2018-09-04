Bölgede kara nane ve kekik meşhur olduğu için burada otlayan inek, koyun ve keçinin sütü ve bundan yapılan peynirin lezzetinin ayrı bir özelliğinin olduğu ifade ediliyor. Çanakkale’de 20 yıldır özel bir süt ürünleri fabrikasında müdür olarak çalışan Ferit Özcan, marketlerde satılan klasik beyaz peynirlerin hepsinin Ezine peyniri olmadığını söyledi.

Şöhreti Çanakkale sınırlarını aşan Ezine peyniri keçi ve inek sütlerinin karışımından imal ediliyor. Ezine peyniriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan işletme müdürü Ferit Özcan, “Ezine peynirinin meşhur olmasının sebebi; bölgemizde kekik ve kara nanenin çok olması. Ezine peynirimiz meşhurdur. Ezine peyniri koyun, keçi ve inek sütlerinin karışımıdır. Yüzde 15 oranında inek sütü vardır, diğer kısımları ise koyun ve keçi sütünden olmaktadır” dedi.

“Tüketici EPD logosuna dikkat etmelidir”

Marketlerden satın alınan peynirlerin üzerinde Ezine Peynirciler Derneği (EPD) logosunun olması gerektiğine dikkat çeken Özcan, “Halkımızın Ezine peyniri alırken, Ezine Peynirciler Derneği (EPD) logosunun olup olmadığına bakmalıdır. O logo ürün üzerinde yer almıyorsa Ezine peyniri değildir. Bölgemizin haricindeki başka hiçbir yerde Ezine peyniri yapılmamaktadır. Bölgemizde 20’ye yakın firmamız bulunmaktadır. Sütlerimizi Ayvacık, Bayramiç ve Çanakkale’nin bir kısmından almaktayız. Sütlerimizi aldıktan iki saat sonra işletmemize getirmekteyiz ve bu sütler hijyenik ortamlarda bekletilerek, 6 ay depolama süresinden sonra halkımıza sunulmaktadır. Zaten 6 aydan önce sunulan Ezine peyniri sağlıklı olmamaktadır” diye konuştu.

“Peynire yüzde 25 zam”

Hammaddeye gelen zamlarla birlikte peynirin de zamlandığını belirten Özcan, “Süte gelen zamlar peynire de yansımaktadır. Zamlar hammaddeye gelince bize de yansıyor. Mesela yem, koli ve tenekeye gelen zamlar bizleri de etkiliyor. Geçen yıla nazaran zam oranları yüzde 25 oranında. Bu şekilde durur mu bilmiyoruz ama zaman gösterecek. Şuanda ülkemizdeki dolar kurunda dengesizlikler var, bunlar düzelince zam oranları da netleşecektir inşallah. Peynir fiyatlarımızın kilosu geçen yıl 28 lira bandındaydı bu yıl da 35 lira olarak satışta” şeklinde konuştu.

Ezine peyniri üreticilerinin bölgesel doğallıklarının korunması için çalışmalar yaptığının da altını çizen Ferit Özcan, “Ezine peynirimiz doğallığını korumak için bazı sıkıntılar yaşıyor. Bölgemiz haricinde üretim yapanlar, sattıkları ürünü Ezine peyniri olarak satmaktalar ve bu durum bizleri sıkıntıya sokmakta. Derneğimiz bu konuda çalışmalarını yapıyor, coğrafi işaretimizi biraz daha genişleterek bu yapıyı biraz daha büyütmeye çalışıyor. Örneğin, Balıkesir’deki vatandaş Ezine peyniri yapıyor. Oradaki peynir Ezine peyniri değil. EPD logosunun olmadığı bir ürün kesinlikle Ezine peyniri değildir. Ezine peynirinin özelliği inek, keçi ve koyun sütünden yapılmasıdır. Mesela, inek peyniri Ezine peyniri değildir. Sade inek peyniridir” dedi.

“Süt ne kadar yağlı olursa peynir o kadar lezzetli olur”

Ezine peyniri yapımında kullanılan sütün yağ oranının yüksek olması gerektiğini ve bu sayede ürünün de lezzetli olduğunu kaydeden Özcan, “Nasıl bir süt alıyoruz? 6.40, ya da 6.70 PH değeri olmayan bir sütü kesinlikle almıyoruz. Müstahsilimizi uyarıyoruz ve bu aralıkta olan bir sütü almıyoruz. İşletmemizde teknik personelimizle birlikte sütün antibiyotiğine, PH’ına, tuz ve yağ oranına bakıyoruz. Bunlar doğrultusunda üretim yapıyoruz. Yani yağ oranı bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Yağ oranı yüksek olursa bizim için daha güzeldir. Vatandaşımıza sunduğumuzda memnun kalacaktı. Yağ oranı yüksek olmaz ise peynir de peynir gibi olmaz. Ezine peynirinin de özelliği olmaz” açıklamasında bulundu.