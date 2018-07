(Özel haber) Kayıp genç kızdan 12 gündür haber alınamıyor

Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan 22 yaşındaki Gamze Uysal, evden ’ekmek almaya gidiyorum’ diyerek ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yarım saat sonra markete kızını aramaya giden anne Songül Uysal, kızının markete hiç gitmediğini öğrenince emniyete giderek ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis genç kızı bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Polis, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aralıksız sürdürülen aramalarda 12 gündür genç kızın izine rastlanılmadı.

Kızım geceleri rüyamda ’anne beni gel al’ diyor

Kızından 12 gündür haber alamayan anne Songül Uysal, kızının 16 yıldır psikolojik rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğünü belirtti. Kızının her gece rüyasında ’anne gel beni al’ dediğini anlatan Uysal, kızının tedavisinin yarım kalması halinde daha büyük bir felaket yaşanabileceğinden korktuğunu anlattı. Uysal, “Çocuğum ‘anne ben markete gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı. Marketle aramız uzak değil 20 dakika sonra markete gittim. Kızım oraya hiç gitmemiş. Sağı solu her yeri aradım taradım. Daha sonra koşarak emniyete gittim. Hiçbir yerde kızımı bulamadım. Benim çocuğum tedavi görüyor şu an ilaçlarını içemiyor. Aylık iğnesi var, vurulmadığı zaman krizlere girer. Daha büyük şeylere kalkışır. Benim çocuğum hasta. Benim çocuğumu bırakın, tedavisi yarım kalmasın. Benim çocuğumun tedavisi yarım kalırsa daha büyük felaketler olabilir. Ne olursunuz benim çocuğumu bırakın. Çocuğum ilaçlarını hiç içemiyor. Şimdi çocuk ne durum da ben bilmiyorum. Ölü mü? Sağ mı? Öldürdüler mi? Ne yaptılar? Bilen yok. Benim çocuğumun tedavisi yarım kalmasın. Allah aşkına benim çocuğumu bana verin. Geceleri çocuğum rüyalarıma giriyor ‘anne beni gel al’ diyor” şeklinde konuştu.