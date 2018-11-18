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(Özel Haber) Kazdağları'nda sonbaharın büyüleyici güzelliği

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde bulunan Ayazma mesire yeri, sonbaharda sarı ve yeşilin tonlarıyla büyülüyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde bulunan Ayazma mesire yeri, sonbaharda sarı ve yeşilin tonlarıyla büyülüyor.


Kazdağları'ndaki Ayazma mesire yeri sonbaharda eşsiz renk cümbüşüyle adeta büyülüyor. Hazan güzelliği yaşanan Ayazma'da ağaçlardan dökülen altın rengi yapraklar eşsiz manzaralar ortaya çıkarıyor. Ayazma'da sarı ve yeşilin armonik güzelliği ile bölgede bulunan büyük ve küçük birçok şelale drone ile görüntülendi. Seyrine doyum olmayan manzara havadan görüntülenerek gözler önüne serildi.

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