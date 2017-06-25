Dernek Başkanı Murat Çelik, “Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği olarak milli tavuk ırkları ıslah projesini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şuanda 5 ayrı kümeste milli tavuk ırklarımızdan Sultan, Gerze, İspenç, Denizli, Trabzon cinslerini anaç olarak temin ettik. 2017 yılında tüm hazırlıkları tamamlayarak 2018 yılında buradan çıkacak yumurta ve civciv üretimini ve yetiştiriciliğini tüm dernek üyelerimize ücretsiz olarak kayıt altında temin edeceğiz. Türkiye Süs Hayvanları Federasyonu ile Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneğimiz olarak milli ırkları ıslah projesini ilk defa başlatmış olup önümüzdeki nesillere ırk standartlarına uygun, ıslah çalışmaları yapılmış bir şekilde tüm derneklerimiz ile birlikte katkı sağlayacağımıza inanıyorum" dedi. Dernek üyelerinin de katkılarıyla titizlikle yürütülen projeyle gelecek nesillere milli ve sağlıklı kanatlı hayvan ırkları temin edilmiş olacak” dedi.