(ÖZEL HABER) Troya hazinelerini bekliyor

Ağustos ayında hizmete girmesi planlanan Troya Müzesi, kaçırılışıyla ilgili pek çok konunun uzmanlar tarafından halen tartışıldığı hazinelerin eve dönüşünde en büyük etken olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Troya kökenli hazine ve eserleri taşıma kararı aldığı Troya Müzesi’ndeki çalışmaların son hali görüntülendi.

Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabulünün 20. yıl dönümü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 ‘Troya Yılı’ olarak ilan edildi. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası basından, siyasi aktörlerden ve çeşitli mecralardan Troya’ya destek gelmeye devam ediyor. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve yaklaşık 5000 yıllık geçmişi olan Troya ören yerinden çıkarılan arkeolojik eserler, Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye Köyü’nde yapılacak Troya Müzesi’nde sergilenecek. Tevfikiye Köyü’nde yapımı devam eden Troya Müzesi’nde ise hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ağustos ayında açılması planlanan müzede devam eden çalışmalar görüntülendi. Müzenin içinde tefrişat ve dışında peyzaj çalışmaları titizlikler gerçekleştiriliyor.

İnşasına 2013 yılında başlanan Troya Müzesi, merkeze bağlı Tevfikiye Köyü sınırları içinde, UNESCO’nun 1998 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aldığı, Troya Antik Kenti girişinde yer alıyor. 3.000 m2 sergi salonu, 11.200m2 kapalı inşaat alanına sahip olan müzede 2015 yılında duran çalışmalara 2017 yılından bu yana devam edilmekte. Müze ziyareti rampadan inerken başlıyor. Rampanın duvarlarında bulunan nişlerde Troya’nın farklı katmanları, mezar taşları, büyük boy heykeller, sahne canlandırmaları ve büyük boy fotoğraflarla anlatılmakta. Müzenin giriş alanı olan, Troas ve çevresini konu alan sirkülasyon bandında ise devam eden sergi katları öncesinde ziyaretçiye bir oryantasyon sağlamak amacıyla arkeoloji bilimi; arkeolojik ve arkeometrik tarihleme yöntemleri, ‘neolitik, kalkolitik, tunç çağı, demir çağı, höyük, restorasyon, konservasyon’ gibi terimler şemalar, çizimler, metinler ve interaktif yöntemlerle aktarılmakta.

‘2000 adet eserin sergilenmesi planlanıyor’

Müzede, Troya ve Troas kentlerinden elde edilen taşınır taşınmaz kültür varlıkları sergilenecek. Hâlihazırda Çanakkale Müzesi’nde bulunan eserlerin yeni müzeye taşınması ile kurgulanan müze teşhirinde Blegen kazılarından çıkan ve şu an İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Troya eserleri ile ABD’den getirilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki Troya altınları da getirilerek sergilenmesi planlanıyor. Yine Homeros ile ilgili sikkeler İzmir Arkeoloji Müzesi’nden istendi. Yaklaşık 4050 adet eser sergi kurgusunda sergilenmek üzere seçilmiş ancak 2000 adet eserin sergilenmesi planlanıyor. Eserler taş (mermer), heykel, lahit, yazıt, sunak, mil taşı, paleolitik balta ve kesiciler, pişmiş toprak seramikler, metal kaplar; altınlar, silahlar, sikkeler, kemik obje ve aletler, cam bilezikler, süs eşyaları, bardak, koku şişeleri, gözyaşı şişelerinden oluşuyor. Müze bahçesinde, peyzaj ile birlikte taş eserler de, lahit, sütun, steller, sütun başlıkları vb. bütünlük oluşturacak şekilde sergilenecek. Müzede ayrıca görsel grafik tasarımlarla birlikte diorama (anın veya hikâyenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesi), dokunmatik ekran ve animasyonlarla sergi ile anlatımlar yapılacak.

‘Hazineler ve eserler gerçek topraklarına dönecek’

Müzenin önümüzdeki aylarda açılacağını ifade eden Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, sergilenecek eserlerin destanın yazıldığını topraklara geri döneceğini vurguladı. Dokuz, “UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girişinin 20. yılını kutlamaktayız bu sene. Bu münasebet ile de hem ilimiz hem de Kültür ve Turizm Bakanlığımız hep birlikte 2018 Troya Yılı etkinliklerini, organizasyonlarını hep birlikte tertip etmekteyiz. Bakanlığımız 100’ü aşkın ülkede Troya temalı fuarlarda etkinlikler, organizasyonlar, tanıtımlarda bulunmakta. Diğer taraftan bu yılın en önemli katma değeri olacak değil Türkiye’nin uluslararası çapta en önemli arkeoloji müzesi olan Troya Müzesi’ni Tevfikiye Köyü’nde açacağız önümüzde ki günlerde. Bakanlığımız bu en önemli müzenin ülkemize kazandırmanın hummalı bir çalışma içerisinde faaliyetlerini sürdürmekte ve önümüzde ki aylarda açılacak. Geçmiş dönemde Schliemann, Troya’da ki çok önemli olan hazineleri değerleri Almanya’ya oradan da Amerika ve Rusya’ya götürülmüş. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız gerek farklı ülkelerde bulunan Troya hazinelerinin ülkemize getirilmesi amacı ile çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan da ülkemizde başta İstanbul olmak üzere Ankara’da ki hazineler 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından 24 parçadan oluşan eser Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne getirilmişti. Orada sergilenmekteydi. İşte Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde ki 24 parçadan oluşan bu hazineler, yine İzmir Müzesi’nde bulunan Troya ile ilgili olan eserler ve objeler ile en önemlisi ve en fazla bulunan İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki eserler gerçek topraklarına, önümüzde ki günlerde yeni yapılmakta olan ve açılacak olan Troya Müzesi’nde getirilerek burada sergilenecek. Önemli ve anlamlı olanda Troya hazinelerinin savaşın geçtiği destanın yazıldığı topraklara geri dönmesidir. Buda ilk önce kendi ülkemizdeki müzelerden dönüş başlamaktadır. Önümüzde ki süreçte de Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın ciddi ve önemli çalışmalarıyla da gerek Rusya’da ki gerekse Almanya’da ki ve diğer ülkelerde ki temennimiz, ümidimiz Troya hazinelerinin, eserlerinin Türkiye’ye getirilmesi ve yeni yaptığımız açılacak olan Troya Müzesi’nde sergilenmesidir" dedi.

Troya Müzesi’ne gelecek eserler

İstanbul Arkeoloji Müzesi: Schliemann’ın 1873 yılında kaçırdığı Troya Hazineleri’nden geride kalan hazineye ait buluntular Müze-i Hümayun’a devredilmişti. Müzenin Maden ve Hulliyet Eserleri Koleksiyonu’nda Hazine grubuna ait eserlerin tamamı, yine Boğazköy kazılarında bulunan ve içinde Troya şehrinden söz eden Boğazköy Tableti ile birlikte yaklaşık 250 parça eser Çanakkale’de Troya Müzesi’nin inşaatı tamamlandığında müzeye gönderilecek. Topkapı Sarayı: Fatih Sultan Mehmet’in okuduğu düşünülen kütüphaneye kayıtlı G.İ.2 envanter numaralı Homeros’un ‘İlyada’ kitabı. İzmir Arkeoloji Müzesi: Homeros heykeli ile birlikte beş adet Troya dönemini anlatan sikke. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi: Troya Hazinesi’ne ait 24 parça eser 1 Eylül’de ABD Penn Müzesi’nden iade yoluyla alınmıştı. İçinde diadem, küpe, bileziklerin olduğu 24 parça eserin tamamı Troya Müzesi koleksiyonuna girecek.