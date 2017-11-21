Bir tanesi 2 kiloyu bulan deve kuşu yumurtası 120 liradan satılıyor. Deve kuşu eti ise 70 lira.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır köyünde Hasan Turan tarafından 30 deve kuşuyla hobi olarak açılan deve kuşu çiftliği, şu anda 75 deve kuşuyla 7,5 dönüm arazi üzerinde Türkiye’nin en büyük deve kuşu çiftliğine dönüştü. 6 yıldır faaliyette olan çiftlikte, deve kuşu yumurtasına duyulan ilgiden dolayı siparişlere yetişilemiyor. 1 yılda 1 deve kuşundan yaklaşık 70 adet yumurta alınabiliyor. 1 tanesi yaklaşık 2 kilo 100 gramı bulan deve kuşu yumurtasının yemeklik olarak tanesi 120 liraya satılıyor. Örümceklik olarak iş yerleri, dağ evleri ve özellikle camilerde kullanılan yumurta ise 100 liraya satılıyor. Aksesuarlık olarak ise kullanılan yumurta 40-50 lira arası satılıyor. Deve kuşunun yumurtası aynı zamanda sağlık sektöründe de kullanılıyor. Deve kuşunun yağı, romatizma hastalıklarına, vitiligo hastalıklarına, siyatik tedavisinde ve kas rahatsızlıklarında kullanılırken, yemeklik deve kuşu yumurtası kalsiyum, fosfor, vitamin A ve folik asit deposu olmakla birlikte çocuk gelişimine de çok fayda sağladığı belirtiliyor. Deve kuşunun 1 kilo eti ise 70 liradan satılıyor.

Deve kuşlarının bakıcılığını yapan 36 yaşındaki Necdet Demirhan, "Çiftliğimizde şu anda 75 tane deve kuşumuz var. Sürekli üretim yapıyoruz. Yavrusunu ve yumurtasını satabiliyoruz. Yumurtaları örümceklik ve yemeklik olarak taze olarak satıyoruz artı olarak aksesuarlık olarak satıyoruz. Örümceklik dediğimiz tavana asılıyor. İş yerlerine, dağ evlerine, camilere asılıyor. 40 ve 50 metrekare yere kadar alanda geçerli olarak kullanılabiliyor. Yumurtaların boşu aksesuar olarak kullanılabiliyor. Taze yemeklik yumurta ve örümceklik yumurta olarak kullanılabiliyor. Biz makineye koyarak civciv çıkartıp üretim yapıyoruz" dedi.

"Etin kilosu 70 lira"

Kuluçka döneminin 38 gün olduğunu ve 45 güne kadar sürdüğünü ifade eden Demirhan, "Deve kuşunun derisinden faydalanılır. Ayakkabı, çanta bu tür şeyler derisinden yapılıyor. Derisini de tabi ki satıyoruz. Artı etini satıyoruz. Deve kuşunun etinin kilosu şu anda 70 liradan gidiyor. Biz sürekli kesmediğimiz için gönderemiyoruz. Anaç hayvanı kesmiyoruz. Yumurta verimi durduktan sonra o yüzden kesiyoruz ve hayvana etlik olarak bakıyoruz. Onları da etlik olarak kesiyoruz. İş yapmayan erkekleri kesiyoruz. Türkiye’nin en büyük deve kuşu üretim çiftliğinden birisi şu anda. Ve sürekli üretim olduğu için sürekli arttırıyoruz. İstek olursa yavrusunu satıyoruz. 21 günlük olmadan hayvanı satmıyoruz" dedi.

"Romatizma ve kas hastalıklarına iyi geliyor"

Deve kuşu yumurtasının sağlık sektöründe de yoğun talep gördüğünü belirten Demirhan, "Yumurtasını satıyoruz, yavrusunu satıyoruz. Bir deve kuşundan yıllık ortalama yumurta alımı, iklimine göre değişiyor. Antalya daha sıcak olduğu için Antalya biraz daha farklı. Bizim burada 60 ile 65 arası yumurta yapıyor. Ama Antalya daha sıcak olduğu için 100’e kadar çıkabiliyor. Bir yumurtanın 2 kilo 100 grama kadar ağırlığı var. Yemeklik yumurtanın fiyatı 120 lira, örümceklik 100 lira, aksesuarlık ise 40 ile 50 arası. Örümceklik olarak çoğunlukla iş yerleri, dağ evleri, camiler tercih ediyor. Yemeklik olarak buradan her yere kargoyla gönderebiliyoruz. Artı deve kuşumuzun yumurtasının yağı var. Romatizmaya, kas hastalıklarına iyi geliyor. Yumurtanın içi ise çocuk gelişimine çok faydası var" diye konuştu.