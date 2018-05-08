(ÖZEL HABER) Türkiye’nin örümcek adamı

Çanakkale’nin Kepez beldesinde yaşayan 4 çocuk babası 40 yaşındaki Turan Matur, rızkını yükseklerde arıyor. Matur, 20 yıldır ülkenin dört bir yanındaki minareleri tamir ediyor. Minare tepelerine makara yardımıyla iple tırmanıp, tamir ve boyasını yapan Matur, işini severek yapıyor. Yükseklik korkusu olmadığını ve adrenalini sevdiğini belirten Matur, haftada bir minareyi boyuyor.

20 yıldır cami minarelerinin tamirini yaparak ailesinin geçimini sağladığını ifade eden Turan Matur, "Allah rahmet eylesin, Minareci Yakup Usta vardı. Onunla çalıştık camide. O minare boyuyordu. Bende de yükseklik korkusu yok. Adrenalini severim. Biraz heyecanlı, maceralı işler hoşuma gider. Onunla beraber sonra ben minareye çıktım. Bana öğretmesini istedim. Sonra ’Tamam’ dedi ’Gel yanıma.’ Ondan sonra gittim yanına çalıştım. Allah razı olsun bana öğretti. O zamandan beri yapıyorum. Yaklaşık 20 yıldır" dedi.

Yüksekte çalışmanın çok keyifli olduğunu belirten Matur, "Aslında çok zordur. Bilen bilmeyenler için de çok zordur. Bir de korkusu olanlar için zordur. Ama yükseği sevenler için çok güzeldir. Hani bir zorluğu yoktur, keyfi vardır" diye konuştu.

Türkiye genelinde çalıştığını söyleyen Matur, "Belli olmuyor, bizim sezon yazlıktır. Rize’ye gittiğim oluyor. Buradan Van’a da gittiğim oluyor. Antalya’ya da. Nereden telefon geleceği belli olmuyor. Onlar çağırıyorlar, biz gidiyoruz. Tamirlerini yapıp, boyuyoruz, geliyoruz" şeklinde konuştu.

4 tane çocuğu olduğunu belirten Matur, "2 oğlan, 2 kız evladım var. Oğlanlar da çok seviyor bu işi. Zaman zaman onlarıda getiriyorum gösteriyorum bu işi. Çok hoşlarına gidiyor. Bu işi çocuklarımada öğretmek isterim. Çünkü minareci lazım. Minareler var olduğu müddetçe minarecilerde gerekiyor.Herkes talip olamıyor. Dedim ki, ’Bunu sevmek lazım. Yüksekliği sevmek lazım.’ Bu farklı özellikler birilerinde olması gerekiyor. Allah’a şükür bizim çocuklarda var. Bir zaman Rize’ye gitmiştim. Bana orada ’örümcek adam’ diyorlar. Bir kişi geldi dedi ki, ’Sen delisin.’ Neden? dedim. ’Yukarılara çıkıp buraları boyuyorsun’ dedi. Ben de ’Buraya bir deli lazım’ dedim. Minarelere usta lazım. Biz de bu işi yapmanın, bu yolla para kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Şükrediyorum bu minarelere hizmet ettiğim için. Bu vesile ile çoluk çocuğuma rızık götürdüğüm için Rabbime şükrediyorum. Severek yapıyorum bu mesleği" dedi.