(Özel Haber) Videosunu izledi, mesleği oldu

Çanakkale'de 2 yıl önce açtığı atölyesinde keman yaparak geçimini sağlayan Ali Deniz Uzun, eğitim ve meslek hayatına sosyal medyada izlediği bir video ile başladığını söyledi.

Ali Deniz Uzun, merkeze bağlı Çınarlı köyünde yaklaşık 2 yıl önce açtığı atölyesinde keman yapıp satarak geçimini sağlıyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü mezunu 26 yaşındaki Ali Deniz Uzun, lise yıllarında keman imalatıyla alakalı izlediği videoyu çok beğendi. Bunun üzerine araştırmalar yapan Uzun, daha sonra bu işi yapmaya karar verdi. Ardından konservatuar okumaya karar veren Uzun, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü'nden mezun oldu. Uzun, kurduğu atölyesinde keman yaparak geçimini sağlıyor.

Bu mesleğe nasıl başladığını anlatan 26 yaşındaki Ali Deniz Uzun, “Ben lisede çok disiplinli bir öğrenci değildim. Ders çalışırken bir yandan da video izliyordum. Bir adam atölyesinde keman yapıyordu. Çok hoşuma gitti. Biraz araştırdım. Bu işi yapmaya karar verdim. Okulunu bitirdim. Bu işe başladım. Belli aşamaları ne kadar hızlandırmak isteseniz de, sürdüğünüz tutkalın bir kuruma süresi var. Sürdüğünüz bir cilanın kuruma süresi var. Bunları hızlandırmak mümkün tabii, ama sağlıklı olması için beklemek gerekir. Bu bazen iki ayı bulabiliyor” şeklinde konuştu.

Keman yapımında kabaca 3 çeşit ağaç kullanıldığını ifade eden Uzun, “Abanoz, akça ağaç ve ladin kullanılır. Kasada akça ağaç ve ladin kullanılır. Sapta akça ağaç kullanılır. Tuşe ve aksesuar dediğim bölgelerde, burgular, çenelik denilen yerlerde de genellikle abanoz kullanılır. Lakin aksesuarları çeşitlendirmek mümkün” dedi.