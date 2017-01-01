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01 Ocak 2017 12:56

Özel idare ekiplerinin yılbaşı mesaisi

Özel idare ekiplerinin yılbaşı mesaisi

01 Ocak 2017 12:56

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yoğun kar yağışı ile kapanan dağ köylerinin yolları ilçe özel idaresine ait greyder ve kepçelerin aralıksız çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı.
Yenice ilçesine bağlı Çal, Karadoru, Taban, Sazak ve Darıalan köy yollarının yoğun kar yağışı ile 1 metre yüksekliğe ulaşan kar sonucunda kapanan köy yollarının ulaşıma açıldığını söyleyen Yenice ilçe Özel İdare Müdürü Musa İnal, “Dağ köylerimizin yollarında 1 metreyi bulan kar kalınlığını açmakta zorlandık. 2 greyder, 3 kepçe 1 bıçaklı kamyon ile gece gündüz çalışarak kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açtık” dedi.



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