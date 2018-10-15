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(ÖZEL) Oltayla 1,5 metrelik yılan balığı yakaladı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir vatandaş oltayla 1,5 metre boyunda yılan balığı yakaladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir vatandaş oltayla 1,5 metre boyunda yılan balığı yakaladı.


Ayvacık'a bağlı Behramkale köyünde, Kadırga koyunda denize olta atan Ali Tunca'nın oltasına 1,5 metre boyunda ve 5 kilo ağırlığında bir yılan balığı takıldı. Yılan balığını görünce şaşıran Ali Tunca, “Ben 10 yıldır hobi olarak olta balıkçılığı yapıyorum. Hayatımda ilk defa bu büyüklükte bir yılan balığı yakaladım. Oltama balık takılınca büyük olduğunu anladım. Bu balığı kıyıya çekmek için yarım saat uğraştım. Bu tür balıklar bu bölgede bol, ama bu büyüklükte daha önce çıktığını duymadım. Balığın boyu 1,5 metre. Kilosu da 5 kilo civarında” dedi.


Yakaladığı balığı yemeyi düşündüğünü ifade eden Tunca, “Bu balığı yemeyi düşünüyorum. Bu balık lezzetlidir. Biraz büyük olduğu için arkadaşlarımla ya da konu komşuyla yiyeceğiz” dedi.

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