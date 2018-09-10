(Özel) Piknikçiler Kazdağları'na akın etti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde bulunan Ayazma mesire yerine piknikçiler adeta akın etti. Piknikçilerin mangallarından çıkan dumanlar Kazdağları'nda loş bir görüntü oluşturdu.

Harika güzellikleri ile adeta büyüleyen Kazdağlarındaki Ayazma mesire yeri bu yıl da ziyaretçilerin yoğun akınına uğruyor. Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde bulunan Ayazma mesire alanına hafta sonu nedeniyle piknikçilerin yoğun uğrak yeri oldu. Piknikçilerin yanlarında getirdikleri et ve sucukları mesire yerinde bulunan barbekülerde mangal kömürü ile pişirmesi ile oluşan yoğun dumanlar çam ağaçları boyunca yükseldi. Bozulmamış doğası ve bitki örtüsü, pınarları ve şelaleleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kazdağlarındaki Ayazma mesire alanı tercih edilen adreslerden biri oldu.Özellikle sıcak havadan bunalan vatandaşlar temiz ve serin havası ile soluğu Kazdağlarında aldı. Bu nedenle Kazdağları günü birlik ziyaretçilerle dolup taştı. Otoparklar araç yoğunluğundan doldu. Çan ilçesinden piknik yapmak için aracıyla gelen Cahit Tuna, “Ayazma mesire yerini gezmeye geldik. Burası çok güzel. Hafta sonunu fırsat bilen piknikçilerde doldurmuşlar. Kalabalık, temiz bir hava. Sonbaharın çok güzel bir gününde burada olmaktan çok mutluyum. Güzel bir gün geçiriyorum” dedi.