(ÖZEL) Seramiğe özel çocuklar dokundu

Çanakkale'de Kepez Belediyesi tarafından açılan seramik kursuna katılan özel öğrenciler, el emeği göz nuru eserler ortaya çıkarıyor.

Kepez Belediyesi tarafından açılan seramik kursuna 7'den 70'e birçok kişi katılarak, seramik eğitimi görüyor. Kursun en dikkat çeken sınıfı olarak ise özel çocukların oluşturduğu sınıf göze çarpıyor. Kursta yaklaşık 30 özel çocuk, elleriyle çamura şekil veriyor. Özel çocuklar, Sultan Sevda Kılıç nezaretinde çamura elleriyle şekil vermelerinin ardından bunları fırında pişiriyor. Özel çocukların kursta ürettikleri kalemlik, saksı, vazo gibi ürünler büyük rağbet görüyor. Özel çocukların ürettiği el emeği göz nuru eserler yıl sonunda sergileniyor.

Seramik atölyesinin 2012 yılında açıldığını belirten Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, “Atölyemizde hem beldemiz hem belde dışından, dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere birçok kişieğitim görüyor. Bizim burada bir engelli okulu var. Onların burada haftanın belirli günleri eğitimleri oluyor. Onları bir öğretmen eşliğinde alıyoruz. Ulaşımlarını da biz sağlıyoruz. Gene belediyemizin kreşi kamu veya özel kreşlerin çocukları burada çamuru seramiğe dönüştürüyorlar” dedi.

Kepez Belediyesi Seramik Atölyesi'nde çalışan seramik öğretmeni Sultan Sevda Kılıç ise, “Burada yetişkin öğrencilere, çocuklara, kreş öğrencilerine, özel öğrencilere kurs veriyoruz. Daha sonra belediyenin hediyeliklerine ve satış ofislerine üretim yapıyoruz. 30'u özel öğrenci. Yetişkinlerde 50 öğrencimiz var. Özel çocuklarımızla seramik çalışmaları yapıyoruz. Yıl sonunda bu çalışmaları sergiliyoruz” şeklinde konuştu.

Seramik kursunda eğitim gören özel çocuklar kursta eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade ettiler.