(Özel) Tepedeki büyük aile...

Leylek çifti ve yavrularına köylüler gözleri gibi bakıyor.

Saçaklı köyüne her yıl gelerek burada yavrulayan leylek çifti bu yıl köylülere büyük bir sürpriz yaparak 5 yavru dünyaya getirdi. Elektrik direğinin tepesindeki yuvada büyüyen yavru leylekler, adeta köyün maskotu haline geldi. Köy sakinleri leyleklere büyük ilgi gösteriyor. Emekli orman memuru ve aynı zamanda Saçaklı Köyü Avcılık Atıcılık Derneği Başkanı Fahri Koyuncu, "Ne köyümüzde ne de başka köylerde 5 yavru büyüten leylek ailesi gören kimse yok. İnternet üzerinden de araştırma yaptık, böyle bir hadesiyle karşılaşmadık. Köy halkının gözbebeği oldular. Köylüler elden geldikçe leylek ailesini rahatsız etmemeye çalışıyor. Umarım hiçbir yavruya zarar gelmez" şeklinde konuştu.