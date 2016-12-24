Paletli Yüzme Şampiyonası start aldı

Çanakkale’de Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası başladı.

Anafartalar Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu’nda 2 gün sürecek olan Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası başladı. Şampiyonaya ‘dip, su üstü, tüplü ve çift palet’ disiplinlerinde 20 spor kulübünden 141 sporcu katıldı. Şampiyonada oldukça çekişmeli mücadeleler yaşandı.

Şampiyonayla ilgili bilgi veren TSSF Başkanı Şahin Özen, “Türkiye Sualtı Federasyonu’nun 2016-2017 sezonunun ilk müsabakası. 20 kulübümüz var. Türkiye’nin çeşitli illerinden 141 sporcumuz katıldı. Sezonun ilk yarısı olması sebebiyle önemli bir sayı” dedi.