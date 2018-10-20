‘Peynir Haritası: Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye' Konferansı gerçekleşti

Dr. Ali Adnan Hayaloğlu'nun katılımı ile Troia Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, kurum kuruluş temsilcileri, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan konferans ÇOMÜ kısa tanıtım filmi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)'nın tanıtım filminin izlenmesi ile devam etti. Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu'nun özgeçmişinin okunmasının ardından konferansa geçildi. Prof. Dr. Hayaloğlu, sütün peynire dönüşümü, Dünya, Akdeniz ülkeleri ve Türkiye ölçeğinde peynir çeşitliliği, ülkeler bazında salamura peynirlerinin incelenmesi konu başlıklarından oluşan bir sunum gerçekleştirdi. Konferans Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem'in Prof. Dr. Hayaloğlu'na hediye takdimi ile son buldu.