Pikamp’tan Tarsus’a kitap yardımı

Türkiye’nin farklı illerinden bir araya gelen ve geçtiğimiz yıldan bu yana çok sayıda farkındalık kampı düzenleyen Pikamp, gönüllülük esasına dayalı projelere imza atmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden Tarsus’un Taşobası Köyü ilk ve ortaokuluna kütüphane kurulacağı bilgisini alan grup üyeleri, geçtiğimiz aylarda Çanakkale’de bir kitap bağış kampanyası başlatmıştı. Çanakkale’de birçok işletme ve şahsın desteklediği proje kapsamında toplanan kitaplar, köy okuluna gönderildi.

Ansiklopedilerden, dünya klasiklerine, bilimsel yayınlardan sanat kitaplarına yüzlerce yayın önceki gün köy okuluna ulaştı. Pikamp kurucuları Burak Çiftci ile Utku Cüce konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Çanakkale’de Pikamp olarak böyle bir oluşum meydana geldiği için mutluyuz. Her zaman dediğimiz gibi kamp yapmak sadece çadır kurmak değil. Bizler gerçekleştirdiğimiz kamp buluşmalarında önceden planlamalarımızı yapıyor, kampa yeni katılan arkadaşlara Çanakkale’nin doğal güzelliklerinden bahsediyoruz. Onlara Kazdağları’nın önemini ve bu coğrafyadaki değerini anlatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da elimizden geldiği sürece sosyal sorumluluk projeleri oluşturuyoruz. Sosyal medyadan Tarsus’un Taşobası Köyü’ne bir kütüphane kurulacağını duyduk. Çanakkale’den bizlerin de küçük de olsa bir katkısı olabileceğini düşünerek, yine sosyal medya üzerinden kampanya çağrısında bulunduk. Kentin işletmelerinden de büyük destek geldi. Yaklaşık 12-13 işletme bizlerin arkasında olduğunu söyledi. 1 ay boyunca yüzlerce kitap topladık ve geçtiğimiz günlerde kitapları kargoladık. Kitaplar çocuklara ulaştı. Bizlere destek veren, maddi manevi yanımızda olan tüm işletme ve kişilere teşekkür ediyoruz. Bir çocuk güler, dünya güler" ifadelerine yer verdiler.