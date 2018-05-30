Lapseki’de eğitim-öğretime devam eden Plevne Orta Okulunda TÜBİTAK bilim fuarı yapıldı. Okul bahçesinde gerçekleşen bilim fuarında 65 öğrenci tarafından 20 proje hazırlandı. Programlanan robotlar, aurdino ile gerçekleşen robot tasarımları, canlılar üzerinde yapılan bilimsel deneyler, geri dönüşüm alternatifleri, ebru sanatı davetlilerin ilgisini çekti. Bilim fuarının açılışına İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Türken Altıngöz, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilim fuarının yürütücülüğünü gerçekleştiren Plevne Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Yaşar Bozdemir,“ Plevne ortaokulu olarak 4 yıldır aralıksız olarak TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarını gerçekleştiriyoruz. İlk olarak 2014-2015 eğitim öğretim yılında toplam 176 proje ve 350 öğrenci katılımı ile gerçekleştirdiğimiz etkinliği, 2015-2016 yılında 165 proje ve 276 öğrenci katılımı ile devam ettirdik. Geçen yıl TÜBİTAK’ın aldığı karar ile 20 proje ve 45 öğrenci ile bu etkinliği yaptık. Bu yılda bugünün küçük kalpleri, yarının büyük umutları, geleceğin bilim kahramanlarıyla bir birinden değerli 20 projeye imza attık. Önümüzdeki yıllarda da öğrencilerimizle bilimsel çalışmalarımızı ara vermeden devam ettireceğiz. Üreten ve sorgulayan bir nesil için, öğrencilerimizin bilimle iç içe olması noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Bozdemir son olarak bilim fuarına destek olan kişi ve kurumlara teşekkür etti.