İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pompalı tüfek kahvehaneyi bastı, bir kişiyi öldürdü

Çanakkale’nin Çan ilçesinde kahvehaneyi basan şahsın pompalı tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan kahvehane sahibi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kahvehaneyi basan şahsın pompalı tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan kahvehane sahibi hayatını kaybetti.


Olay, saat 19.30 sıralarında Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün Özel'e (39) ait kahvehaneye gelen kimliği belirsiz bir şahıs, pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Kısa mesafeden aldığı saçmaların hedefi olan Özel, kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı geldiği araçla olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.


Çan Devlet Hastanesine kaldırılan Özel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan zanlının kimliğini belirlemek için güvenlik kameralarında inceleme başlattı.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.