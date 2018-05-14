Prof. Dr. Üstün Dökmen Biga’da eğitim semineri verdi

Dr. Üstün Dökmen Biga Belediyesinin konuğu olarak eğitim seminerine katıldı.

Seminere Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Psikolog Yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, "Sağlıklı çocuk yetiştiremiyoruz. Çocuklarınızı sevin, öpün ama otoritenizi de kullanın "dedi. Çocuklarınızın geleceğini planlayamazsanız sıkılırlar diyen Dökmen: "marifet iltifata tabidir. Annene ve babanıza, büyüklerinize ve arkadaşlarınıza onları sevdiğinizi söyledin. Çocuklarımıza güvenirsek onlarda güvenimize layık olurlar. Şu an kaç yaşında olduğunuz önemli değil kendinizi nasıl hissettiğiniz önemli. Kendi tanımızı, rollerinizi başlarına bırakmayın kendi değerinizi kendiniz bilin" diye konuştu.

Annelik duygusunun içgüdüsel değil tamamen öğrenilen bir süreç olduğunu belirten Prof. Dr. Üstün Dökmen, " Eğer annelik içgüdüsel olsaydı bazı anneler çocuklarını cami avlusuna bırakıp kaçmazdı. Anneliği kimisi öğrenmiştir, kimisi de öğrenememiştir. Kedilere nankör hayvan deriz ama cami avlusuna yavrularını bırakan bir kedi hiç gördünüz mü? Kedi nankör değildir. Toplum bize yılgınlığı öğretir ama asıl olan yılmaz olmaktır. Bunu çocuklara öğretecek olan ailedir. Yılmaz çocuk, özgüvenli çocuktur. Hayatın kontrol edilebilen yanları vardır. Kontrol edilemeyen yanları vardır. Soğukkanlı, güvenilir ve anlayışlı olmak kriz anlarının anahtarıdır" ifadelerini kullandı.