Rektör Acer, ÇOMÜ'yü Bükreş'te Tanıttı

Dr. Yücel Acer, Uluslararası Sosyal ve Davranış Bilimleri Derneği tarafından 18.'si Romanya'nın Bükreş şehrinde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yaptı.

Prof. Dr. Yücel Acer yaptığı konuşmada, ÇOMÜ'nün son dönemdeki hızlı gelişimi, Balkanlarda tanınması ve yabancı öğrenci sayısının hızla artması hakkında bilgiler vererek, Türk Üniversiteleri ve Romen Üniversiteleri arasında iletişimin artmasının önemine değindi.

Açılış konuşmalarında Romanya Türk Büyükelçisi Koray Ertaş, Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Arslan ve National School of Political Science and Public Administration'nın Dekanı Prof. Dr. Alina Bargaoanu, Türk ve Romen üniversiteleri arasındaki iş birliği ve gerçekleştirilen konferansın önemi üzerinde durdular.

Açılış konuşmaları sonrasında yapılan plaket töreninin ardından konferans katılımcılarının, Romanya'daki iş adamlarının ve diğer üniversite temsilcilerinin katıldığı, Romanya Türk Büyükelçiliği tarafından verilen kokteyl gerçekleştirildi.