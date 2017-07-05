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05 Temmuz 2017 11:24

Rektör Acer, hastane inşaatında incelemelerde bulundu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof.

Rektör Acer, hastane inşaatında incelemelerde bulundu

05 Temmuz 2017 11:24

Dr. Yücel Acer, yapımı devam eden Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, kampüs alanlarının yapısal gelişiminden sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Genç, Başhekim Doç. Dr. Okhan Akdur, Başhekim Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Coşkun Zater ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulgu’nun da iştirak ettiği incelemelerde, yüklenici firma yetkilisi Sezgin Bat, devam eden çalışmaların içeriği ile ilgili bilgiler aktardı.




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