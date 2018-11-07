Rektör Acer, Tüp Bebek Merkezinde incelemelerde bulundu

Dr. Yücel Acer, ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulması planlanan ve inşaatı tüm hızıyla devam Tüp Bebek Merkezinde (Üremeye Yardımcı Tedaviler) incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemede, ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Hacıvelioğlu, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Semih Petekkaya, Hastane Başmüdürü Serap Yontar da hazır bulundu.

Hizmete girmesi ile birlikte çevre ilçe ve illerdeki çok sayıda infertil (kısır) hastaya tedavi olanakları sağlayacak olan merkezin yapım çalışmalarında son aşamaya gelindiği ve laboratuvar malzemelerinin alınması ile birlikte kısa sürede hastalara hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Tüp Bebek Merkezinin, hastanemize ve Çanakkale halkına yakışan, modern ve bilimsel bir merkez olacağını, çevre ilçe ve illerdeki hastaların artık başka şehirlere gitmeden kolaylıkla tüp bebek tedavisi yaptırabileceklerini belirtti.