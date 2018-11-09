Restorasyonu tamamlanan Anadolu Hamidiye Tabyaları ziyarete açıldı

Çanakkale'de II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi Anadolu Hamidiye Tabyaları, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün ziyarete açıldı.

Çanakkale Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için 1892 yılında yaptırılan Anadolu Hamidiye Tabyaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yaklaşık 40 milyon TL maliyetle restore ettirildi. Hamidiye Tabyası'nda 10 adet tescilli bonet (cephanelik) yer alırken, denize paralel bölümdeki 10 bonet butik müze haline getirildi. Tabyalarda ziyaretçilerin Çanakkale Savaşları farklı bir konseptle anlatılması için yeniden tasarlanırken, yaya ve bisiklet yolları yapıldı. Mescid, hela, seyir terası, amfi tiyatro-tören alanı ve kafeterya yapıldı. Çocuk oyun parkları kondu. Ayrıca tabya içinde Çanakkale Boğazı'nın Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ni kadar uzanan su yolunun minyatürü de yer aldı. Çanakkale Savaşları sırasında kullanılan bir tarihi top da cephanelik arasındaki top atış alanına yerleştirildi.

Vatandaşların ziyaretine açılan tabyaları gezen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan ve protokol üyeleri, yetkililerden bilgi aldı. İlk 10 gün müzelere girişler ücretsiz olacak Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda 10 gün sonra ise müzelere giriş 10 TL olacak. 18 yaş altı, 65 yaş üstü, şehit yakınları ile gazilere ise müzelere girişler ücretsiz olacak.

Hamidiye Tabyaları'nın Abdülhamid Han devrinde boğazın güvenliğini temin için inşa edildiğini anlatan Çanakkale Savaşlar Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Savaş sonrasında dönem dönem askeri hizmetlerde kullanılmış, bir müddet terk edilmiş haldeydi. 2011 yılında bu tabyayla alakalı Kültür ve Turizm Bakanlığı restorasyon çalışmalarına başladı. 2014 yılında da ihalesi yapılarak bu tabya için çalışmalara başlandı. 2017 yılında da restorasyon çalışmaları tamamlandı” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen bu tabyaların daha sonra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak sorumluluğunu üstlendikleri tarihi mekan olduğunu söyleyen Kaşdemir, “Bonetlerdeki müzeleriyle, tören alanıyla, oyun parklarıyla burası bir hayat merkezi olacak. Sadece belirli zaman aralıkları içinde açılmış bir yer olmaktan ziyade, Çanakkale'nin tam merkezinde insanların gün boyunca müze ziyareti, parklarda zaman geçirmeleri ve boğazı seyretmeleri sağlanacak” şeklinde konuştu.