Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Romanya donanmasına ait F-221 borda numaralı Regele Ferdinand adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Romanya donanmasına ait F-221 borda numaralı Regele Ferdinand adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Romanya donanmasına ait F -221 borda numaralı Regele Ferdinand adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan gemi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye sahil güvenlik botu refakat etti.