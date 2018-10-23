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Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Romanya donanmasına ait F-221 borda numaralı Regele Ferdinand adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Romanya donanmasına ait F-221 borda numaralı Regele Ferdinand adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Romanya donanmasına ait F -221 borda numaralı Regele Ferdinand adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan gemi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye sahil güvenlik botu refakat etti.

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