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Römorkörle çekilen Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 609 borda numaralı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait 609 borda numaralı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


'P. Nikolaymuru-565' adlı römorkör tarafından çekilen Rus donanmasına ait 609 borda numaralı 'Vyshny Volo Chek' isimli savaş gemisi, saat 11.40 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.


Marmara Denizi'ne doğru yol alan Rus savaş gemisi ve römorköre boğazdan geçerken sahil güvenlik botları refakat etti.

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