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Rus Arama Kurtarma gemisi düşen Rus uçağını aramak için Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rusya Deniz Kuvvetlerine ait ’RFS Seliger’ adlı araştırma ve kurtarma gemisi Akdeniz’de düşen Rus uçağını aramak için Çanakkale Boğazından geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rusya Deniz Kuvvetlerine ait 'RFS Seliger' adlı araştırma ve kurtarma gemisi Akdeniz'de düşen Rus uçağını aramak için Çanakkale Boğazından geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Rusya Deniz Kuvvetlerine ait 'RFS Seliger' adlı 60 metre boyundaki tam donanımlı araştırma ve kurtarma gemisi Çanakkale Boğazından geçti.


Askeri personelden oluşan derin deniz dalgıç ekibinin görev yaptığı gemide 9 uzman ve 16 gemici yer alıyor.


Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan gemi saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.


Ege Denizi'ne doğru yol alan Rusya Deniz Kuvvetlerine ait 'RFS Seliger' adlı araştırma ve kurtarma gemisinin geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de düşen Rus askeri İl-20 tipi uçağı aramak için bölgeye gitmesi düşünülüyor.

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