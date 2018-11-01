Rus askeri kurtarma gemisi boğazdan geçti

Rus Donanması’na ait Kashtan sınıfı KIL-158 borda numaralı askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı KIL-158 borda numaralı askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı KIL-158 borda numaralı askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi saat, saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Marmara Denizi'ne doğru yol alan gemiye, boğazdan geçişi esnasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.