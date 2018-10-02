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Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazından geçti

Rus donanmasına ait 651 bordo numaralı ’Grad Sviyazsk’ ile 652 borda numaralı ’Veliky Ustyug’ isimli savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait 651 bordo numaralı 'Grad Sviyazsk' ile 652 borda numaralı 'Veliky Ustyug' isimli savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Rus Donanmasına ait 651 bordo numaralı 'Grad Sviyazsk' ve 652 borda numaralı 'Veliky Ustyug' adlı Rus Savaş gemileri, saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.


Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği savaş gemileri Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Savaş gemilerinin güvertesindeki can yelekli askerler ise dikkat çekti.

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