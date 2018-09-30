Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması’na ait 152 borda numaralı ’Nikolai Filchenkov’ adlı çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus Donanması'na ait 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı genel çıkarma gemisi, saat 12.15'te, Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi'ne doğru yol alan geminin Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.