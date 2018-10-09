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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması’na ait 152 borda numaralı ’Nikolai Filchenkov’ adlı çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı genel çıkarma gemisi, saat 08.35'te, Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan geminin güvertesinde askerlerin nöbet tutması ve üzerinde askeri araçların olması dikkat çekti.

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