Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasına ait 494 borda numaralı ‘Admiral Grigorovich’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus Donanmasına ait 494 borda numaralı ‘Admiral Grigorovich' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus Donanmasına ait 494 borda numaralı ‘Admiral Grigorovich' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Savaş gemisi saat 8.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan gemiye geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.