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Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması’na ait 148 borda numaralı ’Orsk’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Rus Donanması'na ait 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi'ne doğru yol alan savaş gemisinin güvertesinde can yelekli askerlerin nöbet tutması dikkat çekti.


Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk' adlı Rus savaş gemisi, 15.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil güvenlik ekiplerinin refakat ettiği savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde can yelekli askerlerin nöbet tutması dikkat çekti.

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