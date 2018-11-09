Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması’na ait 148 borda numaralı ’Orsk’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus Donanması'na ait 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk' adlı Rus savaş gemisi, 12.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil güvenlik botunun refakat ettiği savaş gemisi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.