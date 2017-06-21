Sağlık Evi çalışmalarında sona gelindi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık evinin çevre köylere de hizmet vereceğini belirten Turan, “Ayvacık ilçesi Korubaşı köyümüzde geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan sağlık evi projesinde sona gelindi. Yapılacak olan proje ile başta Koruoba, Bektaş, Balabanlı, Çamkalabak gibi çevre köylerimizde yararlanacak. Çamtepe, Çamiçi ve Kaşkaya gibi mahallerimize de hizmet verilecek. Sağlık evimizde aile hekimi, sağlıkçı ebe görev alacak” dedi. Turan, “Proje ile beraber köylerimiz hızlı bir şekilde sağlık hizmetine kavuşacak. Şu anda sağlık evi projemizin %80’ni tamamlandı. Önümüzde ki 1 ay içerisinde çalışmaları tamamlayıp hemşerilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Şimdiden sağlık evimizin ilçemize, köylerimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.