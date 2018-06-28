Sağlık Hizmetleri MYO Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Alper Akçalı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir, Dekan Yardımcısı ve Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Taş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Ünver, Çanakkale Sosyal Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Enver Yolcu, akademik ve idari personel ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra okulun tanıtım filminin izlenmesi ile devam eden törende açılış konuşmalarını Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Alper Akçalı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün yaptı.

Prof. Dr. Alper Akçalı, çocuklarının eğitim hayatları boyunca desteklerini onlardan esirgemeyen ailelerine ve öğrencilere verdikleri eğitim ile donatan hocalarına teşekkür ederek, mezun öğrencilere seslenerek, “Sağlık alanında çok önemli görevler yürüteceğiniz günlere başlayacaksınız. Bu noktada bir ekip çalışması içinde ve hastalara ilk temas eden kişiler olacaksınız. Çok önemli bir meslek gurubu içerisinde insanlara hizmet edeceksiniz, mesleğinizi önemseyin. Asla yorulmayın ve üzülmeyin, küçük bir teşekkür ya da sağlığına kavuşmuş bir hasta size büyük mutluluk getirecek. Bizler kendimizi artık size emanet edeceğiz, sizleri bu bilinçle yetiştirmeye çalıştık. Hepinize meslek hayatınızda başarılar dilerim” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Görün ise, “Zorlu bir eğitim sürecinden sonra vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını aldığınız bu günde sizi tebrik ediyor, size destek olan ailelerinize ve hocalarınıza teşekkür ediyorum. Artık birer mezunsunuz ama eğitim, hayatımız boyunca devam eder. Kendinizi geliştirmeli, hep daha ileriye gitmeli ve kariyerinizde en iyi yerlere gelmelisiniz. Sizler alacaklıydınız ama bugünden itibaren borçlusunuz, bu vatana, ailelerinize ve hocalarınıza karşı borçlusunuz. Sizlere mezuniyet sonrası hayatlarınızda başarılar dilerken, ÇOMÜ’yü de en iyi şekilde temsil etmenizi temenni ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdimi yapıldı. Sağlık Hizmetleri MYO birincisi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencisi Beyzanur Gerçek mezun arkadaşları adına yaptığı konuşmada, “Acısıyla tatlısıyla paylaştığımız, yaşadığımız bu zaman dilimizden sonra bugün hüzünlü bir bitişi yaşıyor olabiliriz, fakat yarın güneş hepimize umut dolu başlangıçlar için doğacak. Bir insana dokunmak bir hayata dokunmaktır. Dokunacağımız binlerce hayat olacak. Aydınlatacağımız karanlıklar, şefkatle tutacağımız eller, ferahlatacağımız gönüller olacak. Tüm bunları yaparken vicdanımızı da yanımıza almayı, dürüst, etik ve ahlaklı davranmayı bizlere öğreten hocalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek desteklerini hiç esirgemeyip her zaman arkasında oldukları için ailesine teşekkür etti.

Tören, mezun olan öğrencilere diplomalarının takdiminin ardından sağlık andının okunması ve kep atma töreni ile sona erdi.