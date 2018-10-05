ŞAH-DER'den aşure ve lokma ikramı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Şahinli Hizmet Grupları (ŞAH-DER) tarafından cuma namazı sonrasında aşure ve lokma ikramı yapıldı.

Lapseki'de Şahinli Hizmet Grupları (ŞAH-DER) tarafından Cuma namazı sonrasında aşure ve lokma ikramı yapıldı. Tarihi Çınaraltı Meydanında gerçekleşen etkinliğe Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti mensupları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

ŞAH-DER Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Kılıçhan, "Öncelikle Batman'ın Hasankeyf ilçesinde şehit olan 8 vatan evladına ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, Türkiye'mizin, şehit ailelerinin başı sağ olsun diyorum. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde ŞAH-DER olarak hem ilçemizde hem de Şahinli köyünde hayır yapmaya karar verdik. Ben programa katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Müftüsü İbrahim Sezgin tarafından yaptırılan dua ile etkinlik sona erdi.