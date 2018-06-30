Şahin, basın mensupları ile bir araya geldi

Bir kafede düzenlenen toplantıya İl Genel Meclisi Grup Başkanı Bülent Korkmaz, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ömer Yavuz, Belediye Meclis Üyesi Bülent Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Nesrin Sirkeci katıldı. 24 Haziran seçimlerini değerlendiren AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, "Seçimlerde 59 milyon 354 bin 849 seçmenin 42 milyon 525 bini oy kullanarak, yüzde 87.5 seçime katılım oranıyla milletimiz demokrasiye ve onun ayrılmaz bir parçası olan haklarına ve özgürlüklerine ne kadar önem verdiğini tekrar göstermişti. Seçim sonuçlarını genel olarak değerlendirdiğimiz de Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçilmiş olması, milletin istikrardan yana olduğunun en güzel kanıtıdır. Vakit birlik beraberlik vakti. Vakit Türkiye vakti sloganıyla çıktığımız bu kutlu yolda teşkilatlarımızın ve AK Parti ailemizin yoğun ve özverili çalışmaları neticesinde Çanakkale’miz bu dönemde AK Parti’li 2 milletvekili Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu ile mecliste temsil edilecektir. Bu süreç de Biga ilçe teşkilatı olarak özverili çalışmalarımızın meyvesini gerek Milletvekilliği gerekse Cumhurbaşkanlığı sonuçlarında aldığımız kanaatindeyim. İlçemiz Biga, Çanakkale Merkez dahil 12 ilçe içerisinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği oylarında en çok oy alan ilçe olmuştur" dedi.

Biga merkez ve 108 köyün her birine tek tek ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden Şahin, "108 köyümüzün 96’sında toplamda 13 bin 221 oy alarak birinci parti olarak sandıktan çıkmayı başardık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Biga’mız yüzde 55 oy oranında Recep Tayyip Erdoğan’ı tercih etmiştir. Milletvekilliği seçiminde ise yüzde 49 oyla AK Partimize destek olmuştur. Beldelerimizde de halkımız tercihini istikrardan yana kullandı. Karabiga’da 927 Gümüşçay’da 564 oy ile sandıkta ipi göğüsleyen AK Partimiz oldu. Yine aynı şekilde Biga ilçe merkezimiz de toplam da 15 bin 454 oy alarak 9 mahallemizin 8 tanesinde sandıktan birinci parti çıkmayı başardık. Biga şehir merkezimiz de çıkan sonuçlarda aslında bir şeyi çok net bir şekilde ifade diyor. AK Partimiz ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki 5 bin 718 oy farkı Biga halkının mevcut belediye başkanı ve yönetiminden memnuniyetsizliğinin göstergesi olduğu gibi ak belediyeciliği ne kadar özlediğinin ve AK Belediyeciliği tekrardan Biga’da görmek istediğinin en net delilidir. Allah’ın izniyle yerel seçimlerde de aynı gayret özveri ve birlik beraberlik duygusuyla hareket ederek, Biga’ya yakışır bir belediye başkanı ve ekibiyle Biga Belediyemizi tekrardan kazanacağız" dedi.