Şampiyon sporcu Emre Bozkurt Küçükkuyu belediye başkan aday adayı oldu

Türkiye'de 3 defa Serbest Dalış Nefes Tutma alanında Türkiye Şampiyonu olan ve bu alanda dünya üçüncülüğü de bulunan şampiyon sporcu Emre Bozkurt, CHP'den Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu belde belediye başkan aday adayı oldu.

Türkiye Serbest Dalış Statik Nefes tutma dalında 7 dakika 43 saniye ile Türkiye rekorunu elinde bulunduran ve Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde 21 yıldır eczacılık yapan Bozkurt, Ayvacık Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Binası'na gelerek ilçe başkanı Mehmet Seren'e evraklarını teslim ederek, resmen CHP'den Küçükkuyu belediye başkan aday adayı oldu.

Adaylığı hakkında konuşan Bozkurt, “ Doğup büyüdüğüm memleketim Küçükkuyu ‘ya borcumu ödemek, hizmet etmek üzere beldemde Cumhuriyet Halk Partisinden Belediye Başkan Aday Adayı oldum. Yetkiyi ve sözü halka vererek, sosyal demokrat belediyecilik anlayışımla halkla birlikte ve hakça bir yönetim anlayışıyla Küçükkuyu'muza hizmet etmek istiyorum. Beldemizde partimizin yerel seçimlerde başarısını yükselterek, yepyeni projelerle Küçükkuyu'muzu hak ettiği yere taşımak istiyorum” dedi.