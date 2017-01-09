Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 14:10

Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

09 Ocak 2017 14:10

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları koordinatörlüğü tarafından organize edilen Sarıkamış Şehitlerinin 102.yılında tüm şehitlerin aziz hatırası adına Kalafat köyündeki şehit Ulaş Açıkgöz’ün şehitliğine yürüyüş düzenlendi.
Biga Belediyesi önünden başlayan yürüyüşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan, Şube Müdürleri, Okul Sporları Koordinatörü Kemal Yasin, Gençlik Spor İlçe Müdürü Celal Avcı, Sendika temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan, “Milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde vatanını seven tüm arkadaşlarımız ile birlikte yürüyoruz.90 bin askerimizin şehit olduğu Sarıkamış harekatının 102.yılı anma etkinlikleri kapsamında Sarıkamış harekatında vatanı uğruna can veren kahramanları anlamak, hatıralarını genç zihinlerde canlı tutmak ve milli tarih bilinci ile vatan sevgisi aşılamak için yürüyoruz" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç