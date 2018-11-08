Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, ÇOMÜ'lülerle buluştu

Troia Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Sayıştay Üyeleri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mustafa Görün, kurum, kuruluş müdürleri, akademik, idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan konferansta ÇOMÜ tanıtım filminin izlenmesinin ardından Rektör Prof. Dr. Yücel Acer yaptığı konuşmada Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı ÇOMÜ'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Türkiye genç nüfus potansiyelini daha iyi eğitmek ve gelişimlerinin daha iyi olmasını sağlamak için çaba gösteren bir ülke. Bu anlamda yükseköğretim kurumları olarak geldiğimiz noktada daha fazla kaliteye odaklanıyoruz. Sayısal sorunlarını çözmüş bir ülke olarak daha çok kaliteye odaklanan bir yükseköğretim anlayışına gelmiş durumdayız. Bu, bizleri çok daha hızlı ilerleyen bir camia yapacak. Bu bağlamda öğrencilerimizin gelişimi bizim için en önemli unsurlardan bir tanesi” dedi.

Rektör Acer, Sayıştay Başkanının kariyer planlaması konusunda değerli birikimlerini sunacağı konferansa katılmayı kabul etmelerinden dolayı kendisine ve Sayıştay Üyelerine teşekkür etti.

Kısa özgeçmişinin okunmasının ardından Sayıştay Başkanı Baş, Sayıştay'ın kuruluş tarihi, gelişimi ve kariyer planlaması konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bir sunum yaptı.

Sayıştay Başkanı Baş, sunumunun ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Konferans öncesi Rektör Prof. Dr. Yücel Acer'i makamında ziyaret eden Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, ÇOMÜ Şeref Defterini de imzaladı.