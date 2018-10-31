Şehir Parkı'nda kahvaltı keyfi başladı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Şehir Parkı Kafeteryası'nda toplu kahvaltılar için rezervasyonlar başladı.

Hem ucuz hem kaliteli hem de doğa ve yeşilin egemen olduğu bir ortamda kahvaltı için Biga Şehir Parkı Bigalıların uğrak yeri haline geldi. Çan ve Bandırma gibi çevre ilçelerden de ziyaretçilerin uğrak mekanı haline gelen Biga Şehir Parkı, çocuk oyun alanları, oturma alanları ile ilgi odağı oldu. Özellikle hafta sonları kahvaltı imkanları ve bütçeye uygun seçenekleri ile Bigalıların vazgeçilmezleri arasına girdi.

Biga Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında fiyat politikaları ile yönetilen Şehir Parkı Kafeteryası'nda çay 75 kuruş, Türk Kahvesi ise 3 lira. Oyun alanları, paten ve kaykay sürüş alanları, basketbol ve tenis sahaları dışında trambolin de Şehir Parkı'nda çocukları bekliyor. Aileleri kahvaltı yaparken, çocuklar da güvenle zaman geçiriyorlar.

Biga Şehir Parkı'nda kahvaltı tabağı 12 liradan, kahvaltı tabağı ve sucuk-patates ise 15 lira. Kahvaltı tabağında 15 çeşit kahvaltılık yer alıyor. Kahvaltı rezervasyonları için 0286 317 10 07 numaralı numaradan Biga Şehir Parkı'na ulaşılabilir.